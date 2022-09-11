Свердловский избирком обработал больше трети бюллетеней на выборах губернатора

Свердловский избирком обновил предварительные результаты голосования на выборах губернатора. По данным ГАС «Выборы» на 23:20 голоса распределились так:
Евгений Куйвашев – 65,73%
Александр Ивачев – 13,11%
Андрей Кузнецов – 9,12%
Александр Демин – 6,48%
Александр Каптюг – 3,21%
Обработано 389865 действительных бюллетеней, 9402 бюллетеней были испорчены (2,3%).
Екатеринбург, Валентина Ярославцева
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