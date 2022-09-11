Выборы в уральском городе грозят обернуться скандалом

На выборах в думу в городе Первоуральске кандидат заявил о массовом подкупе избирателей, передаёт «Новый День». Случилось это уже после закрытия участков и после подсчета голосов на УИК 2371. После того, как члены комиссии разобрали бюллетени, выяснилось, что победу на этом участке одерживает кандидат Дмитрий Хаймин. У его оппонента – Ивана Желудева – появилась жалоба, что Хаймин якобы проводил массовую скупку голосов. Работа УИК была остановлена на этапе подписания итогового протокола. Хаймин вызвал полицию, чтобы зафиксировать факт препятствия работе участковой комиссии, однако правоохранители не смогли предпринять ничего.

В итоге больше трех часов члены УИК провели в ожидании какого-то решения сверху. «В участковую избирательную комиссию действительно поступила жалоба от одного из кандидатов. Жалоба требовала рассмотрения, на это ушло время. Как сообщили в ТИК, в данный момент идёт итоговое заседание комиссии. Затем протокол будут передан в ОИК», – сообщили «Новому Дню» в пресс-службе областной избирательной комиссии.

На соседнем участке также не обошлось без происшествий. Там все голоса посчитали вовремя, вовремя составили протокол, подписали и заверили его синей печатью, однако в какой-то момент что-то пошло не так – и представители УИК решили заново провести всю процедуру, включая подсчёт голосов. «Испорчены четыре бюллетеня, вот они лежат как отложенные. У меня на руках протокол, в котором было определённое количество голосов, а сейчас – оно не совпадает», – сообщили представители кандидата, уточнив, что вызвали полицию.

В ИКСО «Новому Дню» обещали прокомментировать ситуацию. Председатель ТИК Первоуральска Виталий Гимадеев прочитал сообщения корреспондента «Нового Дня», однако пока не ответил на них.

Екатеринбург, Елена Сычева

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