Избирком подвел предварительные итоги губернаторских выборов

Избирком Свердловской области опубликовал предварительные итоги выборов губернатора.

По состоянию на 03:17 понедельника, 12 сентября, установлено, что в списках для голосования было 3 млн 298 тысяч 787 избирателей, из которых бюллетени получили на руки меньше одного миллиона человек. Признаны действительными – 914 999 бюллетеней, испорчены – 23 608. Таким образом, явка составила, по предварительным данным, около 27,7%.

По предварительным данным, установлено, что за действующего губернатора Евгения Куйвашева проголосовали 65,77% избирателей, за коммуниста Александра Ивачева – 12,92%. Третье место занимает кандидат от СРЗП Андрей Кузнецов – 9,15%, четвертое – кандидат от «Новых людей» Александр Демин (6,47%), пятое – либерал-демократ Александр Каптюг (3,18%).

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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