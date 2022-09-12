Избирком: на выборы губернатора пришло меньше 29% избирателей

Избирательная комиссия Свердловской области опубликовала свежие предварительные итоги выборов губернатора.

Как сообщает официальный телеграм-канал избиркома, явка избирателей составила 28,47%. Единоросс Евгений Куйвашев набрал 65,78% голосов, коммунист Александр Ивачев – 12,9%, замыкает тройку кандидат от СРЗП Андрей Кузнецов – 9,15%. Александр Демин («Новые люди») набрал 6,47%, Александр Каптюг – 3,17%.

Таким образом, действующий губернатор одерживает уверенную победу уже в первом туре.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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