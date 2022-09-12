В ГИБДД назвали самое безаварийное время – вторник, ранее утро

В Свердловской области растёт количество ДТП, которые совершаются в вечерний час пик, с 17:00 до 18:00.

С начала года и до 6 сентября в это время на территории региона произошло 126 аварий, в результате которых погибло 11 человек и 151 получил травмы. С 18:00 до 19:00 произошло 113 ДТП, жертвами стали 10 человек, а пострадали 140. Но самое аварийное время по числу погибших – с 21:00 до 22:00, в этот час скончались в результате аварий 18 человек.

Наименее аварийным временем является период с 05:00 до 06:00. В этот утренний час случилось 12 аварий, 1 человек погиб и 12 получили травмы. Что касается дней недели, то больше всего аварий происходит по субботам – с начала года зафиксировано 278 ДТП, в результате которых погибло 46 человек и 364 получили ранения. Наименее аварийным днем недели является вторник – 214 ДТП, погибло 37 человек и 263 получили ранения. Статистику «Новому дню» предоставили в УГИБДД по Свердловской области.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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