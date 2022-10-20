На Урале женщины стали чаще устраивать смертельные ДТП. Мужчины – реже

В Свердловской области с начала года произошло более 1900 аварий с пострадавшими или погибшими. Чаще всего в них виноваты водители, а не пешеходы, и в подавляющем количестве случаев это мужчины.

Согласно базе открытых данных ГИБДД, с января по сентябрь в регионе мужчины спровоцировали 1343 аварии, это больше, чем год назад, тогда их было 1418. Женщины, напротив, водить стали аккуратнее – 261 авария в этом году против 292 в прошлом.

Однако женщины стали чаще совершать тяжелые ДТП, итогом которых стала гибель людей. Если год назад по вине автомобилисток скончались 17 человек, то в этом году уже 25. Мужчины-водители год назад погубили 200 человек, в этом году – 191. За последний месяц в ДТП на Урале погибли 20 человек, 17 из них – из-за мужчин.

Ранее «Новый День» рассказывал, какое время суток и какой день недели в Свердловской области самые аварийно опасные, а когда шансы попасть в ДТП, по статистике, минимальные.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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