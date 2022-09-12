Кешбэк не вызвал интереса к Дальнему Востоку у уральских туристов

Туристы из Екатеринбурга по акции кешбэка покупали туры в Москву, Санкт-Петербург и Сочи. Большого интереса к Дальнему Востоку не было, хотя за тур можно было вернуть до 40 тысяч рублей. Турагенты связывают это с дороговизной самого направления и наступающими холодами.

Турагенты и туроператоры подводят предварительные результаты очередного этапа акции кешбэк за бронирования в России. По словам представителей отрасли, спрос в этот раз был огромным, потому что продажи шли всего две недели.

«Спрос был колоссальный. Основными направлениями, по данным участников акции, стали Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Ставропольский край, Северный Кавказ, а также Казань, Калининград, Челябинская и Тюменские области, Алтайский край и Сахалин. Очень большой интерес у туристов был к санаторно-курортному лечению», – рассказал президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев.

Еще на старте акции турбизнес предполагал, что может возникнуть повышенный спрос на туры на Дальний Восток, поскольку по условиям акции можно было вернуть до 40 тысяч рублей. Но прогнозы не сбылись.

«Про Дальний Восток спрашивали, но реальных бронирований почти нет. Для уральцев направление все-таки дорогое, кроме того, там уже холодно, а екатеринбуржцы осенью стремятся догнать последние дни лета – выбирают ехать в Сочи, – рассказала турагент Ирина Чернова. – Что касается спроса в целом, он был большой. Особенно в первые дни акции. Туристы услышали, что продажи могут закончиться раньше 10 сентября, если закончатся деньги, выделенные Ростуризмом. И все старались в первые же дни оплатить свои заявки. К последним дням акции ажиотаж немного спал, но заявок все равно было много».

Напомним, на старте очередного этапа кешбэка за туры по России в екатеринбургских агентствах выстраивались очереди из туристов, а менеджеры работали до ночи: нужно было обработать огромное количество запросов.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»