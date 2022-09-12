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Понедельник, 12 сентября 2022, 13:24 мск

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Бомбу Киберсиси оштрафовали за пение гимна в гей-клубе

Мировой судья Октябрьского района Екатеринбурга Владлена Марчук вынесла решение по административному делу в отношении Сергея Нечаева, травести-актера, более известного как «Бомба Киберсиси». Сам он в суд не явился, попросив рассмотреть дело в его отсутствие.

Напомним, в отношении Нечаева было возбуждено производство об административном нарушении за исполнение гимна России в гей-клубе с радужным флагом в руках и в женском платье. Рассмотрев обстоятельства дела, судья указала, что актёр действительно нарушил правила использования государственных символов и назначила Нечаеву штраф в размере 2 тысяч рублей. Федеральным законом установлен перечень случаев, в которых допустимо исполнение государственного гимна. Развлекательные мероприятия в клубах к ним не относится. Свою вину Нечаев признал, раскаялся и просил дело прекратить, но суд не согласился.

Екатеринбург, новый день, Евгения Вирачева, Дмитрий Бутаков

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