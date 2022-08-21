Активисты-консерваторы заставили извиниться «Бомбу Киберсиси» за исполнение гимна с флагом ЛГБТ (ВИДЕО)

Активисты правого движения «Россия консервативная» нашли и заставили извиниться екатеринбургского травести-артиста Сергея Нечаева, который выступает под псевдонимом «Бомба Киберсиси», за исполнение в гей-клубе гимна России. Видеоролик с извинениями был опубликован на странице движения в «ВКонтакте».

«Добровольно хочу принести извинения русским людям, за оскорбление их национальных чувств. Я благодарен парням за то, что аргументированно донесли до меня понимание, что такое поведение недопустимо. Я сожалею о своем поступке и больше такого не повторится», – говорит на видео Нечаев, не смотря в камеру. В этот момент его удерживает за руку человек, который остается за кадром, а рядом ходят другие мужчины.

«Мы посчитали поступок Нечаева оскорблением России и русского народа. Исполнять гимн нашей страны под флагом ЛГБТ тем более на фоне происходящих в мире событий – оскорбление. Нечаев дал слово членам нашего движения, что больше такого не повторится. Пора разрушить стереотип о том, что Екатеринбург – центр либерализма. Любые поползновения оскорбить национальные чувства русского народа, будут жестко пресекаться», – говорится в паблике движения.

Резонансное выступление Сергея Нечаева в образе «Киберсиси» 7 августа записал на видео один из посетителей клуба Fame в Екатеринбурге. Позднее видеозапись разлетелась по уральским СМИ. Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что надо закрыть все гей-клубы в стране, а на их месте открыть детские мороженицы «как символ победы нормальных отношений над ненормальными». Также по словам парламентария, трансвеститов надо отправлять в психушки.

Сам Нечаев ранее прокомментировал свой поступок так: «Я бывший участник военных действий в Чечне и представитель ЛГБТ-сообщества. Я хотел продемонстрировать поддержку государства. Я патриот, я за Россию и горжусь тем, что я являюсь ее гражданином! Я не подумал, что люди могут воспринять это как неуважение к государственной символике и оскорбление».

В отношении травести-артиста возбуждено административное дело по ст. 17.10 КоАП РФ (Нарушение порядка официального использования государственных символов РФ). Ему грозит штраф в размере от 2 до 3 тысяч рублей.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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