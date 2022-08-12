«Бомбу Киберсиси» будут судить за исполнение гимна России в гей-клубе с радужным флагом

На следующей неделе травести-актера Сергея Нечаева, выступающего под псевдонимом «Бомба Киберсиси», вызовут в суд. В отношении него возбуждено производство об административном нарушении за исполнение гимна России в гей-клубе с радужным флагом в руках.

Об этом рассказал «Новому Дню» пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловском области Валерий Горелых. «К большому сожалению, арест за это правонарушение не предусмотрен. «Певец», как и само увеселительное заведение, где случился этот инцидент, уже раскаялись в произошедшем, признав правильность мотивации сотрудников полиции. Средний Урал – не Америка и не Европа со своей псевдодемократией, подобные «фокусы» у нас не приживутся никогда», – заявил представитель Главка.

Напомним, неделю назад травести-дива «Бомба Киберсиси» на своем выступлении исполнила под фонограмму гимн России, при этом в руках у нее был радужный флаг. Известно, что под амплуа «Бомбы Киберсиси» в клубе выступает Сергей Нечаев, который, судя по информации из открытых источников, ранее участвовал в боевых действиях в Чечне.

В ответ это депутат Госдумы РФ Виталий Милонов предложил закрыть все гей-клубы, а трансвеститов отправить на принудительное лечение в психбольницы. Затем патриотическое движение «Зов народа» написало жалобу в Следственный комитет с требованием привлечь Нечаева к ответственности по ст. 17.10 Кодекса об административных правонарушениях – «Нарушение порядка официального использования государственных символов». Отметим, наказание по этой статье предусматривает штраф: для граждан – от двух тысяч до трех тысяч рублей; для должностных лиц – от пяти тысяч до семи тысяч рублей; для юридических лиц – от ста тысяч до ста пятидесяти тысяч рублей.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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