«Там мужики переодевались в женщин»: в скандальный клуб нагрянула полиция (ФОТО)

В минувшие выходные екатеринбургская полиция пришла с проверкой в скандально известный клуб Fame на улице Бажова.

«В мероприятии, организованном сотрудниками УМВД России по городу Екатеринбургу принимали участие бойцы ОМОН Росгвардии и различные подразделения полиции. В момент проверки в заведении проводилась тематическая вечеринка, мужики переодевались в женщин и устраивали ролевые игры», – рассказал общественник Дмитрий Чукреев.

В пресс-службе городского УМВД сообщили, что в ходе рейда полицейские проверили свыше 100 граждан и изъяли 9 литров немаркированного алкоголя.

Подростков младше 18 лет в клубе не оказалось.

В УМВД отказались рассказать, будут ли в этом клубе новые проверки.

Напомним, в прошлом году Fame «прославился» на всю страну. Травести-актер Сергей Нечаев, выступающий в клубах под псевдонимом «Бомба Киберсиси», исполнил под фонограмму гимн России, при этом в руках у него был радужный флаг.

Позднее видеозапись разлетелась по уральским СМИ. Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что надо закрыть все гей-клубы* в стране, а на их месте открыть детские мороженицы «как символ победы нормальных отношений над ненормальными».

* движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России

Екатеринбург, Елена Владимирова

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