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Понедельник, 15 июля 2024, 12:33 мск

Новости Екатеринбург

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В Екатеринбурге закрывается скандальный клуб Fame*

В Екатеринбурге навсегда закрывается скандально известный гей-клуб Fame* на улице Бажова. Однако серия прощальных вечеринок запланирована вплоть до декабря.

«В сложившихся обстоятельствах данный формат мероприятий и концепция самого клуба нежизнеспособны. Нам очень жаль, но несмотря на грусть, мы рады, что вы были вместе с нами. Теперь и мы станем частью истории», – сообщили представители заведения.

Напомним, в августе 2022 года Fame* «прославился» на всю страну. Травести-актер Сергей Нечаев, выступающий в клубах под псевдонимом «Бомба Киберсиси», исполнил под фонограмму гимн России, при этом в руках у него был радужный флаг. Видеозапись разлетелась по СМИ. Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что надо закрыть все гей-клубы* в стране, а на их месте открыть детские мороженицы «как символ победы нормальных отношений над ненормальными».

А в декабре прошлого года в клуб нагрянула полиция с проверкой. «В момент проверки в заведении проводилась тематическая вечеринка, мужики переодевались в женщин и устраивали ролевые игры», – рассказал общественник Дмитрий Чукреев.

* Движение ЛГБТ признано в России экстремистской организацией

Екатеринбург, Дарья Деменева

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