Заболеваемость ОРВИ в Свердловской области растет огромными темпами

В Свердловской области за неделю количество заболевших ОРВИ увеличилось на 43% – всего зарегистрировано около 36 тысяч случаев. Это выше, чем в прошлые годы, на 37%.

В предыдущие недели среди заболевших было больше взрослых, сейчас ситуация поменялась: 54% – дети.

«В рамках лабораторного мониторинга за ОРВИ в лабораториях Центра гигиены и эпидемиологии в Свердловской области и медорганизаций за неделю обследовано 25 человек: доминируют риновирусы и аденовирусы, также выделены вирусы парагриппа и SARS-CoV-2», – сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Свердловской области.

Больше всего случаев ОРВИ выявили в Дегтярске, Староуткинске, Туринской Слободе и некоторых других городах. В Екатеринбурге за неделю заболели около 17 тысяч человек (выше среднемноголетнего показателя на 26,5%).

Количество внебольничных пневмоний начало снижаться. За неделю в области выявлено 470 случаев, что на 13% меньше, чем неделей ранее.

В Роспотребнадзоре напомнили, что стартовала вакцинация от гриппа. Всего нужно привить 65%, сейчас прививки поставили 4,1%.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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