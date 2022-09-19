Болеют как зимой: за неделю – плюс 51 тысяча случаев ОРВИ

В Свердловской области заболеваемость ОРВИ продолжает расти рекордными темпами. За минувшие семь дней зарегистрировано более 51 тысячи заболевших: такой уровень был в декабре прошлого года, и это выше эпидпорога почти на 100%.

В пресс-службе управления Роспотребнадзора по Свердловской области сообщили, что заболеваемость сейчас на 50,7% выше среднемноголетнего уровня. И если до сентября чаще болели взрослые, сейчас тенденция предсказуемо поменялась: 57% заболевших за неделю – дети.

«В рамках лабораторного мониторинга за ОРВИ в лабораториях Центра гигиены и эпидемиологии в Свердловской области и медорганизаций за неделю обследован 31 человек: доминируют риновирусы – 41,9% от числа обследованных. Также выделены вирусы парагриппа, SARS-CoV-2, аденовирусы», – сообщили в ведомстве.

В Екатеринбурге за неделю выявили более 21,6 тысячи заболевших ОРВИ. Неблагополучными по заболеваемости сейчас являются Каменск-Уральский, Богданович, Асбест и другие. Отметим, что от гриппа на сегодняшний день привито всего 8% населения при плане 65%.

Напомним, неделю назад ОРВИ в Свердловской области заболели 36 тысяч человек. Тогда врачи дали советы: что делать для профилактики, а какие методы неэффективны.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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