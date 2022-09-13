Врачи рассказали, что надо, а что не надо делать для профилактики ОРВИ

Врачи советуют для профилактики ОРВИ наладить питание, усилить бытовое закаливание и исключить дефицитные состояния. А вот пить БАДы и препараты с недоказанной эффективностью не стоит.

Напомним, в Свердловской области в этом году – небывалое количество заразившихся респираторными инфекциями. За последнюю неделю заболели 36 тысяч человек, что на 43% больше, чем неделей ранее. Мы спросили у нескольких терапевтов, какие средства профилактики считаются эффективными и доказанными с медицинской точки зрения. Советы нескольких докторов объединили.

Итак, для профилактики ОРВИ нужно сбалансировать свое питание: врачи советуют в каждый прием пищи употреблять достаточное количество белков, жиров, углеводов (лучше медленных). В день человек должен потреблять по 2-3 порции овощей и фруктов.

– Физическая активность должна быть ежедневной и адекватной, соответствовать возрасту и состоянию организма. Если вы никогда не тренировались, не стоит сейчас начинать с серьезных нагрузок. Достаточно больше ходить пешком (лучше на свежем воздухе), добавить утреннюю зарядку, посещение бассейна. Это касается и детей, и взрослых.

– Помочь в профилактике ОРВИ может и бытовое закаливание. Это значит, что температура воздуха дома должна быть 21-23 градуса, воздух нужно увлажнять, особенно сейчас, когда подключают отопление. Детям и взрослым советуют ходить дома босиком: холодные полы не могут спровоцировать ОРВИ, а вот отсутствие закалки – может.

– Проверьте дефицитные состояния: сдайте кровь, чтобы исключить анемию, нехватку важных элементов. Только после этого по назначению врача можно начинать прием каких-либо препаратов железа, магния и так далее.

– Вакцинируйтесь от коронавируса и гриппа, вакцинируйте детей в соответствии с календарем прививок.

Что точно не поможет для профилактики ОРВИ и других сезонных заболеваний – методы, которые не имеют доказательной медицинской эффективности, а иногда могут только причинить вред:

– противовирусные средства, особенно – для детей, профилактировать заражение тем или иным вирусом невозможно, начав заблаговременно прием таблеток;

– иммуномоделирующие препараты – они не имеют доказанной эффективности;

– гомеопатия – это может успокоить ваших бабушек, но вряд ли поможет организму;

– БАДы – медицине уже известны случаи, когда от приема таких препаратов без назначения врача и диагностики состояние организма только ухудшалось;

– полезные «суперфуды» и травки; чеснок, имбирь, лимон, семена чиа – все это может быть и вкусно, но никак не влияет на заболеваемость ОРВИ.

Санитарные врачи также рекомендуют соблюдать меры, которые могут приостановить распространение ОРВИ в обществе.

– При проявлении симптомов ОРВИ оставайтесь дома и вызовите врача.

– Носите маску в местах скопления людей (транспорт, больницы и так далее).

– Старайтесь меньше общаться в больших компаниях.

– Чаще мойте руки с мылом и обрабатывайте антисептиками. Избегайте прикоснования руками к носу и рту.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»