Из-за ОРВИ в закрыты 80 классов в школах и 91 группа в детсадах

Из-за роста заболеваемости ОРВИ детские коллективы начали уходить на карантин. Сейчас закрыты десятки классов в школах и групп в детсадах. По коронавирусу карантинов меньше.

«На карантин по ОРВИ закрыта полностью одна школа, а также 80 классов в 43 школах. Также закрыт один детский сад и еще 91 группа в 69 садиках. Кроме того, закрыта одна группа в одном ссузе», – сообщили «Новому Дню» в оперштабе по противодействию распространению коронавируса.

Из-за коронавируса на карантине сейчас 12 классов в 4 свердловских школах.

Как ранее писал «Новый День», в сентябре в Свердловской области начался рекордный рост заболеваемости ОРВИ. За прошлую неделю заболевших было более 51 тысячи – такие показатели характерны обычно для зимы. По данным Роспотребнадзора, заболеваемость выше среднемноголетней на 50,7%.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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