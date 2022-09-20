Всего 8% жителей Свердловской области привились от гриппа

В Свердловской области в этом году, по расчетам санврачей, необходимо привить от гриппа 65% населения. Однако пока этот показатель остаётся на низком уровне – прививку поставили всего 8% населения, около 120 тысяч детей и порядка 214 тысяч взрослых.

В пресс-службе Роспотребнадзора по Свердловской области отметили, что в первую очередь рекомендуют прививать всех, кто входит в группы риска: дети с 6 месяцев, школьники, студенты, медики, педагоги, коммунальщики, сотрудники сферы услуг, вахтовики, правоохранители, призывники, беременные женщины, люди старше 60 лет и другие категории.

Как ранее писал «Новый День», заболеваемость ОРВИ в регионе продолжает расти рекордными темпами. За минувшие семь дней зарегистрировано более 51 тысячи заболевших: такой уровень был декабре прошлого года и это выше эпидпорога почти на 100%.

Екатеринбург, Марина Иванова

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