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Понедельник, 12 сентября 2022, 15:00 мск

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Депутат Госдумы анонсировал усиление ответственности для иноагентов

Автор многих запретительных законопроектов, депутат Госдумы от Свердловской области Андрей Альшевских анонсировал новые ужесточения для иноагентов.

В своем телеграм-канале парламентарий оценил прошедшие выборы. По его мнению, Запад пытался дискредитировать выборный процесс. «Задействовали как агентов влияния с российскими паспортами, так и европейские неправительственные организации. В основном эти силы были брошены на кампанию в Москве. Они распространяли фейки, вели незаконную агитацию за выгодных кандидатов», – уверен Альшевских.

Он отметил, что иностранные манипулятивные технологии зафиксированы, он с коллегами предложит меры противодействия. «Начнем с усиления ответственности для иноагентов», – пообещал депутат. Подробнее раскрывать мысль он не стал, но еще до дня выборов депутат жаловался на «Умное голосование», которое проводили в Москве, и называл его сторонников экстремистами. Причем даже тех, кто скачивал приложение. И обещал этим людям внимание со стороны правоохранительных органов.

«Запущенное «Умное голосование» – порождение экстремистов. И для меня очевидно, что тех кандидатов, кто «хвастается» поддержкой со стороны проекта, тех избирателей, скачавших приложение, можно назвать сопричастными к радикальной деятельности. Для правоохранительных органов открывается целый фронт работы», – писал Андрей Альшевских.

Екатеринбург, Марина Иванова

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