Мэр Екатеринбурга показал график подключения тепла по районам

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов опубликовал в своем телеграм-канале график подключения районов города к центральному отоплению.

Как и сообщалось раньше, включение тепла пройдет в два этапа. На первом, с 12 по 21 сентября, тепло появится в Железнодорожном, Ленинском и Октябрьском районах – полностью; в части Верх-Исетского района (Центр, Заречный, Юго-Западный, Академический); в части Кировского района (Центр, Пионерский поселок); в части Орджоникидзевского (Уралмаш, Эльмаш); части Чкаловского (Ботаника, Южный, Вторчермет).

На втором этапе, с 22 по 30 сентября, подключат оставшиеся микрорайоны – ВИЗ, ЖБИ, часть Уралмаша, Южный Автовокзал.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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