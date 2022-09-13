В Свердловской области начали и закончили отопительный сезон

В Свердловской области в некоторых муниципалитетах начали, но почти сразу же закончили отопительный сезон, сообщил министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.

«Это, конечно, в качестве шутки. Но были несколько дней холодных, когда котельные, преимущественно на севере области, заработали, а так как сейчас идет потепление, они уже их «притушили». Но это временно. Идет похолодание. Скоро придет осень. Думаю, со второй половины этой недели и следующая неделя – это основные даты начала отопительного сезона в большинстве муниципалитетов Свердловской области, за исключением разве что крайнего юга», – сказал министр.

Отметим, в Екатеринбурге официально отопительный сезон начался вчера. График подключения районов публиковал в своем телеграме мэр Алексей Орлов.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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