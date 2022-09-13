«Единая Россия» получила почти 80% мандатов на муниципальных выборах

По итогам голосования на муниципальных выборах в Свердловской области 11 сентября партия «Единая Россия» взяла большинство депутатских мест в местных думах.

В 45 из 50 муниципалитетов представители партии власти заняли половину депутатских мест. Из 802 мандатов единороссы получили 630 (78,5%). Так, в Нижнем Тагиле, где выборы в думу впервые проходили по мажоритарной системе, абсолютно во всех округах выиграли кандидаты «Единой России». В Асбесте, где пять лет назад большинство в думе взяли коммунисты, единороссы вновь вернули себе контроль: они заняли 17 мест из 21.

По итогам выборов кандидаты КПРФ получили 21 мандат, представители «Справедливой России» – 14 мандатов, ЛДПР – 8 мандатов, «Новые люди» – 5 мандатов.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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