Половина свердловчан впадает в депрессию из-за отпуска (ИНФОГРАФИКА)

Больше половины жителей Свердловской области впадают в депрессию до или после отпуска. Таковы результаты исследования рекрутинговой платформы hh.ru. С депрессией, связанной с каникулами, никогда не сталкивались 32% свердловчан. Еще 27% респондентов обычно испытывают сниженное настроение после отпуска, а вот 11% – до отпуска. Еще 13% пребывают не в лучшем расположении духа и до, и после каникул.

Аналитики выяснили, что чаще всего депрессуют по поводу закончившегося отпуска специалисты по управлению персоналом (30%), юристы (29%), а также административный персонал и работники транспортной сферы (по 27%).

Испытывают стресс из-за надвигающегося отдыха чаще других маркетологи (14%), IT-специалисты (11%) и бухгалтеры (10%).

Постоянно раздражены производственники и маркетологи (по 25%) и специалисты по продажам (22%).

Для борьбы с постотпускной депрессией психологи советуют прилетать с морей хотя бы за 3-4 дня до выхода на работу, чтобы свыкнуться с погодой и восстановить режим дня, а также есть больше фруктов, принимать БАДы и заниматься спортом.

Екатеринбург, Елена Сычева

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