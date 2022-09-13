В финал конкурса на пост главы Камышлова вышли мэр и его финансист

В Камышлове завершила работу конкурсная комиссия по отбору кандидатов на пост главы.

Как сообщает пресс-служба думы, депутатам предложат выбрать из двух кандидатов. Это действующий глава города Алексей Половников, занимающий свой пост с 2017 года, и Александр Солдатов – начальник финансового управления администрации.

В конкурсе участвовали еще два специалиста мэрии – первый зам Константин Мартьянов и начальник отдела по ГО и ЧС Александр Удалов, но они в финал не прошли.

Камышлов, Елена Владимирова

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