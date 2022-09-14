Жилье на окраинах Екатеринбурга и в пригородах подорожало на 11-17%

С начала 2022 года больше всего на вторичном рынке выросли цены на квартиры на окраинах Екатеринбурга, а также на жилье в пригороде. Первые подорожали на 17%, вторые – на 11%. Но эксперты считают, что подорожание не связано с повышенным спросом.

По данным аналитического центра Уральской палаты недвижимости, в среднем квартиры «старого» фонда в Екатеринбурга с начала 2022 года подорожали на 6,3%. Квадратный метр стоит в среднем 99 499 рублей. При этом если в центре рост составил 9,5% (до 134 567 рублей), то на окраинах – 17,4%. Это касается квартир в Истоке, Горном Щите, Медном, на Семи Ключах, Шувакише и так далее. Средняя цена метра достигла 69 025 рублей. Также почти на 11% вырос пригород.

«Я бы не объяснял это каким-то повышением спроса на недорогие квартиры на окраинах. Скорее это такая запаздывающая динамика, когда происходит выравнивание ценовых пропорций между разными районами Екатеринбурга. Ценовой фон при этом остается стабильным», – отметил руководитель аналитического центра УПН Михаил Хорьков.

В целом рынок вторичного жилья начал оживать летом, когда Центробанк снизил ключевую ставку, а вслед за этим стали снижаться ставки на ипотеку в «старом» фонде.

«Вслед за снижением ставок рынок оживился, но естественно, что это оживление – после серьезного падения. Хороший сигнал, что движение в целом изменилось с отрицательного на положительное. Текущий оборот на рынке вторичной недвижимости позволяет и планировать, и осуществлять сделки», – отметил Михаил Хорьков.

В пользу этого говорит и тот факт, что растет количество квартир, выставленных на продажу. Сегодня их 4170, на 18% больше, чем в начале года.

Напомним, в начале 2022 года ключевая ставка была повышена до рекордных 20%. Вслед за этим банки либо прекратили выдачу ипотеки, либо пересмотрели ее условия. На фоне этого продажи квартир и на первичном, и на вторичном рынках серьезно упали.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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