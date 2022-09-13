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Вторник, 13 сентября 2022, 13:57 мск

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Минобр: ни один уральский учитель не уехал в зону СВО

Ни один педагог из Свердловской области не уехал в зону, где проводится специальная военная операция. Об этом «Новому Дню» сообщили в министерстве образования региона.

Ранее агентство писало, что с инициативой отправиться в зону, где идет спецоперация, чтобы преподавать местным детям, выступили девять педагогов. Им разрешили уехать в Макеевку в командировку сроком до года, но только при условии, что им найдется замена на Урале, и свердловские дети не останутся без учителей.

С инициативой преподавать в ДНР выступали учителя русского языка и литературы, географии, физики, биологии, педагог-психолог из Екатеринбурга, Байкаловского и Красноуфимского районов, Белоярского городского округа и Верхнего Дуброво.

Всего в Свердловской области насчитывается около 35 тысяч учителей общеобразовательных организаций.

Екатеринбург, Елена Сычева

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