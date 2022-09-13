Хуснуллин: в этом году расширят еще 43 км трассы Екатеринбург – Тюмень

Вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что в этом году еще 43 километра трассы Екатеринбург – Тюмень станут четырехполосными, а до 2025 года расширят в общем более 100 километров трассы. Кроме этого, появятся обходы сел Малые Брусяны и Мезенское, рабочего поселка Белоярского и города Богдановича протяженностью 72,4 км. В ходе реконструкции дорожники обновят барьерные ограждения, модернизируют мосты и путепроводы через железную дорогу, построят надземные пешеходные переходы.

«В прошлом году ввели 40 км дороги, а в этом году ведут еще 43 км трассы Екатеринбург – Тюмень. Продолжается также строительство обходов, – рассказал Марат Хуснуллин. – По остальным участкам идет работа по подготовке заключений «Главгосэкспертизы» или же готовится подписание госконтрактов».

Вице-премьер отметил, что по Тюменской области проходит меньшая часть трассы Р-351 протяженностью 31 км и уже до конца 2022 года этот участок станет полностью четырехполосным с разделением встречных потоков барьерными ограждениями. Осенью будет введен и участок дороги 35 км, проходящий по Свердловской области.

Москва, Марина Иванова

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