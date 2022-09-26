Строительство обхода Богдановича обойдется в 34 миллиарда

Уралуправтодор приступает к строительству обходов сел Малые Брусяны и Мезенское, рабочего поселка Белоярского и города Богдановича. Это работы в рамках реконструкции трассы Р-351, 72 километра дороги, обойдется в 34 млрд рублей. Сегодня стартовал конкурс на строительство объекта, итоги подведут 14 октября.

Подрядчик должен будет приступить к работам уже в этом году, к началу ноября. В 2022 году федеральный бюджет даст 189 миллионов рублей, в последующие два года подрядчик получит практически столько же, а основную сумму, 36,6 млрд, ему заплатят после 2024 года. Вероятно, в тот же период ожидается основной фронт работ. Объект должны сдать до конца 2025 года.

Напомним, ранее вице-премьер Марат Хуснуллин анонсировал, что до 2025 года расширят более 100 км трассы Екатеринбург – Тюмень. По Тюменской области проходит меньшая часть трассы Р-351, протяженностью 31 км, и уже до конца 2022 года этот участок станет полностью четырехполосным с разделением встречных потоков барьерными ограждениями. Осенью будет введен и участок дороги 35 км, проходящий по Свердловской области.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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