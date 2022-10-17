Десятки миллиардов на реконструкцию свердловской трассы получит известный депутат из ХМАО

Стало известно, кто займется строительством и реконструкцией дороги в обход Богдановича. Победителем конкурса стало АО «ДСК «Автобан». Кроме этой компании, заявку подавал еще один участник, «Трансстроймеханизация» (Москва). Никто из участников не стал сбивать цену, отбор прошел по критериям квалификации дорожников. Из бюджета Свердловской области на стройку потратят более 34 миллиардов рублей.

Дорожно-строительная компания «Автобан» – известный югорский подрядчик, согласно базе «Контур-Фокус», ее гендиректор – Алексей Андреев, экс-депутат гордумы Мегиона, депутат думы ХМАО-Югры. За последний год компания на господрядах заработала более 64 миллионов рублей. Крупнейший заказ – Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги М-7 «Волга», 57 миллиардов рублей.

Напомним, обходы сел Малые Брусяны и Мезенское, рабочего поселка Белоярского и города Богдановича – крупный и давно ожидаемый проект Свердловской области. Работы идут в рамках реконструкции трассы Р-351, всего планируется реконструировать и построить 72 километра трассы. Приступить подрядчик должен уже в ноябре, но основной фронт работ развернется только после 2024 года. Объект должны сдать до конца 2025 года.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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