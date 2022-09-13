Железнодорожники просят спасти «Ласточки» от вандалов

В Свердловской области участились случаи вандализма на железной дороге: злоумышленники регулярно портят внешний вид электричек.

Как сообщили в пресс-службе СвЖД, с начала года произошло уже более 50 подобных инцидентов, из них 37 – нанесение граффити на вагоны. Шесть раз от рук вандалов пострадали скоростные «Ласточки». Нанесенный железной дороге прямой ущерб оценивается более чем в 1 млн рублей.

Случаи вандализма зафиксированы в Кунгуре, Екатеринбурге, Перми, Нижнем Тагиле, Каменске-Уральском. На магистрали отмечают, что «разрисованные» электропоезда не выходят в рейсы, а отправляются в депо – на очистку. Им на замену выходят запасные, как правило, более старые и менее комфортные.

Железнодорожники просят взрослых объяснить детям, что портить электрички нельзя. Если вы заметили вандалов на месте преступления, обратитесь к транспортной полиции или сотрудникам СвЖД.

Напомним, за вандализм предусмотрена уголовная или административная ответственность в виде денежного штрафа, исправительных работ на срок до одного года, ограничения (лишения) свободы до трех лет. За детей несут ответственность их родители или опекуны.

Напомним, в августе войну вандалам объявил глава Екатеринбурга Алексей Орлов на Совете неравнодушных горожан. Помимо публикаций видео с вандалами, которых зафиксируют камеры наблюдения, градоначальник предложил увеличить штрафы и привлечь казаков к патрулированию улиц.



Екатеринбург, Елена Владимирова

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