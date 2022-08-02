Мэр объявил войну вандалам – помогать будут казаки, камеры и «Екатеринбурговедение»

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов сегодня на совете неравнодушных горожан представил программу борьбы с вандалами. Помимо публикаций видео с вандалами, которых зафиксируют камеры наблюдения, градоначальник предложил увеличить штрафы и привлечь казаков к патрулированию улиц.

В частности, Алексей Орлов предложил предоставить органам местного самоуправления право штрафовать вандалов за порчу благоустройства. Сейчас такие полномочия есть только у полиции. Кроме того, предлагается увеличить и сам размер штрафов. «Нужно наработать нормативную базу, так как у нас пока нет примеров привлечения к ответственности. А должен быть принцип неотвратимости наказания», – отметил мэр.

Также Орлов считает, что нужно активнее привлекать народные дружины к патрулированию улиц. Представитель Оренбургского казачества Егор Кисляков, присутствовавший на совете, подтвердил, что казаки могут взять на себя эту функцию.

Еще одно важное направление: обязательная установка антивандальных материалов и конструкций при благоустройстве. Помимо этого Орлов считает, что нужно проводить воспитательную работу со школьниками и вводить в школах предмет «Екатеринбурговедение».

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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