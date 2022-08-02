Мэрия пообещала деанонимизировать тех, кто наносит граффити на стены

Администрация Екатеринбурга создаст телеграм-канал, где будет выкладывать ролики с камер наблюдения, если на них попали те, кто разрисовывает стены и портит городское благоустройство. Как сообщил сегодня глава города Алексей Орлов, для Екатеринбурга весьма остро стоит проблема борьбы с вандализмом.

«Во многих соседних городах дела обстоят получше. В нашем городе, понятно, ценятся самовыражение и свобода, но это не должно быть деструктивным. Есть стрит-арт, а есть уродливые граффити. Испорченные элементы благоустройства по теории разбитых окон формируют среду для новых нарушений. По нашему мнению, вандализм повышает риск новых нарушений», – сообщил он и отметил, что вандалов надо прилюдно разоблачать.

«Есть видеозаписи с камер наблюдения. Число камер будет в городе расти, их уже порядка 3 тысяч. Есть предложение, почему бы не показывать этих «героев» всему городу. В ближайшее время появится независимый телеграм-канал, где будут публиковать видео с вандалами. Перспектива прославиться на весь город, надеюсь, отобьет желание портить городское благоустройство», – считает Орлов.

Добавим, сейчас в Екатеринбурге проходит фестиваль уличного искусства «Карт-бланш» – художники самовыражаются на острые темы, не согласовывая свои работы с властями. И их работы оперативно удаляют коммунальщики – зачастую куда быстрее, чем известные надписи из трех букв и тому подобные художества.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева, Светлана Загороднева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»