Штраф, арест или перевоспитание: екатеринбуржцы предложили способы борьбы с вандалами (ВИДЕО)

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов на днях предложил несколько способов борьбы с уличным вандализмом. В их числе – публикация видео с хулиганами, разрисовывающими стены, казачьи патрули, повышение суммы штрафов и воспитательная работа с подростками. «Новый День» провел уличный опрос на пешеходной улице Вайнера и выяснил, что горожане думают о нелегальных художествах. Добавим, что речь идет не о стрит-арте, а о надписях на фасадах домов.

Горожане о граффити на домах

«Такие граффити ближе к первобытному инстинкту пометить территорию. Это делают подпольные банды, чтобы показать: мы тут были. Но я считаю, это только портит вид города. Как бороться с нелегальными граффити? Только закрашивать. Ловить эти банды смысла нет», – отметил один из наших собеседников.

Люди старшего поколения считают, что с молодежью нужно больше говорить о культуре и истории родного города. Тогда у начинающих уличных художников рука не поднимется расписывать памятники архитектуры. Еще один эффективный метод – ловить и штрафовать нарушителей. Одна женщина предложила наказывать финансово родителей юных хулиганов за то, что не смогли дать эстетическое воспитание детям.

Два участника опроса заявили, что наказания для уличных вандалов должны быть более жесткими. «На мой взгляд, надо ввести статью в Уголовном кодексе и отправлять их далеко и надолго. Нелегальные граффити на стенах – это не круто», – говорит молодой парень. «Я считаю, надо ловить этих негодяев через камеры наблюдения и выписывать штрафы. Нужно еще давать 15-20 суток ареста на первый раз, чтобы напугать. Я бы с ними так боролся, будь я депутатом», – заявил нам еще один прохожий.

Но большинство опрошенных высказались за то, чтобы выделять специальные места, где уличные художники могли бы воплощать свои идеи. Тогда и уродливые надписи на городских зданиях постепенно исчезнут, считают горожане.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева, Дмитрий Бутаков

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