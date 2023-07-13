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Четверг, 13 июля 2023, 11:22 мск

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В Екатеринбурге хотят упразднить службу квартальных

В Екатеринбурге готовится новая административная реформа. Как стало известно «Новому Дню», городские власти планируют упразднить службу квартальных инспекторов, а вместо нее создать отдел муниципального контроля. Это должно помочь эффективнее привлекать к ответственности нарушителей правил благоустройства.

«Вопрос давно обсуждается. У квартальных инспекторов нет широких полномочий. Они не могут наказывать за парковку на газонах, расклейку объявлений на домах и прочее. Они не имеют статуса муниципальных служащих. Если реформу проведут, они будут включены в структуру муниципалитета. Но, по всей видимости, тогда количество инспекторов сократится, чтобы избежать дополнительных расходов из бюджета», – рассказал агентству информированный источник.

Добавим, в прошлом году мэр Екатеринбурга Алексей Орлов анонсировал программу по борьбе с вандалами. В частности, градоначальник предлагал передать муниципальной власти право штрафовать вандалов за порчу объектов благоустройства. Сейчас такие полномочия есть только у полиции.

«Новый День» направил запрос в администрацию Екатеринбурга о планируемых изменениях в структуре службы квартальных. В мэрии пообещали дать официальный комментарий позднее.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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