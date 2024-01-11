В Екатеринбурге появятся квартальные инспекторы с правом штрафовать нарушителей

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов расширил полномочия части квартальных инспекторов. В результате административной реформы специалисты войдут в структурные подразделения в каждом районе города. Статус муниципальных служащих позволит квартальным сразу составлять протоколы и штрафовать нарушителей.

Как уточнили в пресс-службе мэрии, в службе квартальных работают более 130 сотрудников. Из них на муниципальную службу будут наняты 24 инспектора – про трое на каждый район города. Они, как и прежде, будут фиксировать нарушения благоустройства. Но если недостатки не устранятся, специалисты могут составить протокол за неисполнение требования и предать материалы в суд. Судебная практика позволяет штрафовать нарушителя именно за неисполнение требования уже после истечения срока первого предписания.

Реформа службы квартальных обсуждалась еще летом прошлого года. Тогда предлагалось создать отдел муниципального контроля с наделением инспекторов новыми полномочиями. Но из-за высокой нагрузки на бюджет количество специалистов резко сократилось бы. В итоге мэрия решила пойти другим путем – наделить муниципальными полномочиями только 15% квартальных, а за остальными сохранить прежний статус.

Служба квартальных существует в Екатеринбурге с 2010 года. Инспекторы обязаны следить за чистотой улиц и домов, сообщать об открытых люках, брошенных автомобилях, бродячих собаках, фиксировать нелегальные граффити на стенах.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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