Школы и поставщиков оштрафовали почти на 6,5 миллионов рублей за нарушения в организации питания

За минувший учебный год школы Свердловской области оштрафовали на 4,8 миллиона рублей за плохую организацию питания детей, еще 1,67 миллиона штрафов выписали операторам и поставщикам. В 80% нарушений сыграл человеческий фактор.

«В прошлом учебном году мы проверили все школы Свердловской области, нашли более трех тысяч нарушений. Большинство – 80% – нарушение санитарно-эпидемиологического режима, то есть просто человеческий фактор. Это нарушения ведения журналов скоропортящихся продуктов, нарушения правил мытья посуды, несоблюдение сроков готовности скоропортящихся продуктов. Это то, что зависит от добросовестности работников пищеблоков», – рассказала на пресс-конференции в «ТАСС-Урал» начальник отдела надзора по гигиене детей и подростков управления Роспотребнадзора по Свердловской области Наталья Моисеева.

В отношении школ был составлен 821 протокол, наложено 688 штрафов на 4,8 миллиона рублей. Снято с реализации 93 килограмма продуктов, на которые не было сопроводительных документов об их происхождении. Еще 284 протокола составлено в отношении операторов питания, наложено 228 штрафов на 1,67 миллиона рублей. У поставщиков изъяли 4 тонны продукции, опять же из-за отсутствия документов – это те продукты, которые до школ не дошли.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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