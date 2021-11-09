Почти в 90% школ в Свердловской области Роспотребнадзор нашел нарушения в организации питания

Специалисты из Роспотребнадзора, проверив в прошлом учебном году качество питания в школах Свердловской области, выявили нарушения в 87 процентах учебных заведений. Это 4614 недочетов. Нарушения найдены у 78% операторов питания. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщила начальник отдела надзора по гигиене детей и подростков Управления Роспотребнадзора по Свердловской области Наталья Моисеева.

По итогам проверки учебным организациям и операторам выписали штрафы на сумму больше 5 миллионов рублей, изъяли 2 тонны продукции. «Больше всего выявлено нарушений – используются продукты с истекшим сроком годности, продукты, не предназначенные для детей в школах, например, колбасы. Также занижается масса, объем выдаваемых блюд, не выдаются продукты, обогащенные витаминами, не проводится контроль суточных норм пищи, либо нарушаются правила хранения пищи», – пояснил исполняющий обязанности начальника отдела по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних прокуратуры Свердловской области Николай Сафронов.

В прошлом году в надзорные ведомства обратились 924 родителя, в этом пока 53. Один из основных вопросов, который чаще других волнует родителей школьников, – это температура подаваемой пищи. Часто в жалобах сообщают, что подается холодное питание, рассказал Дмитрий Шиловских, начальник отдела воспитания, профилактики и комплексной безопасности системы образования свердловского минобраза.

По его словам, сейчас в Свердловской области учится 525 тысяч школьников. 94% из них обеспечены горячим питанием, то есть в учреждениях есть столовые, а не раздаточные буфеты. 326 тысяч получают обеды бесплатно. Остальные питаются за счет родителей: «Мы требуем, чтобы родители оплачивали питание для детей, потому что больше четырех часов ребенок без предоставления пищи в школе находиться не может».

Также Дмитрий Шиловских сообщил, что школьники питаются по двухнедельному меню, которое составляется из блюд, рекомендованных Роспотребнадзором: «Оно составляется на две недели, потом меняется, чтобы было разнообразие, а также следим, чтобы соблюдалось требование по калорийности».

В десятки раз меньше жалоб в садиках. По информации начальника отдела воспитания Министерства образования Свердловской области, за прошлый год родители обращались в надзорные ведомства десять раз, в этом только один.

Напоминаем, если питание ребенка в школе вас не устраивает, есть несколько каналов, куда можно пожаловаться. Во-первых, это горячая линия свердловского минобразования: +7 (343) 312-000-4 (добавочный 140). Во-вторых, это служба поддержки АИС «Питание» Екатеринбурга: +7 (343) 371-81-71, 371-81-22. И, наконец, на сайте «Госуслуги» есть раздел «Горячее питание школьников».

Екатеринбург, Никита Кондрашин

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