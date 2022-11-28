Гратен, бургеры и шашлычок: чем питаются дети в лучшей школьной столовой (ВИДЕО)

Паста с индейкой, гратен и бургеры, маффины и круассаны – такое питание теперь доступно всем старшеклассникам в школе № 25 Екатеринбурга. Столовая образовательного учреждения заняла третье место по России в номинации «Лучшая школьная столовая среди городов-миллионников». Для учеников 10 и 11 классов в обеденном зале оборудовали кафе с современным интерьером и разрешили выбирать блюда из меню, а не брать «что дают». Учителя говорят, что после запуска проекта «Выбор есть» питаться в столовой стали 100% подростков.

Лучшая школьная столовая в Екатеринбурге

Как рассказала директор школы № 25 Екатеринбурга Юлия Чергинец, перед запуском проекта «Выбор есть» организаторы питания тщательно проанализировали, что едят старшеклассники, а какие блюда совсем не пользуются популярностью. Затем технологи оператора «Каскад» разработали совершенно новое «нескучное» меню, которое при этом соответствует всем требованиям СанПиН.

«У нас в меню есть здоровые бургеры и фишбургеры – такого точно нет в других школах Екатеринбурга. Есть жаркое в горшочках, гратен. Те же самые макароны с индейкой подаются в виде пасты, а фрикадельки – на шпажке, как шашлычок. Детей привлекают красивая подача, интересные названия блюд, красивая посуда, – рассказала Юлия Чергинец. – Кроме того, у наших старшеклассников появилось альтернативное меню: они могут из двух обеденных комплексов сами выбрать тот вариант, который им больше понравился».

Старшеклассница Анастасия Прядко рассказал «Новому Дню», что сегодня она выбрала паровые овощи и фрикадельки. Девушка задумывается о здоровом питании. «Мне хотелось чего-то более легкого, поэтому я взяла такой комплекс, а не тот, где есть свинина. Мне нравится, что появилась возможность выбирать», – отметила одиннадцатиклассница.

Естественно, старшеклассников привлекают и новые интерьеры. В уголке большой столовой выгородили зону, которая сейчас выглядит как современное кафе: диванчики, стойки у окна, современные светильники и полки с книгами. Ученики 10 и 11 классов приходят сюда не только на переменах, чтобы поесть, но и после уроков – чтобы пообщаться.

Кстати, стоит такой обед по проекту «Выбор есть» примерно 115 рублей. В среднем по Свердловской области цена школьного комплекса – 95 рублей.

К сожалению, питаться по альтернативному меню пока могут только старшеклассники. Ученики 1-9 классов едят одинаковые комплексы, без выбора. Директор школы Юлия Чергинец объясняет, что масштабировать проект на всех пока не получится технически: в школе обучается более 2500 детей. Но и для младших меню составляли с учетом пожелания самих детей и их родителей.

Проект «Выбор есть» оператор питания ООО «Каскад» планирует постепенно запускать и в других школах Екатеринбурга. «Раз проект успешно начался, мы решили, что его надо тиражировать в Екатеринбурге. Внедрили питание по меню у старшеклассников школ № 174, 148, в планах – школа № 30 и школа № 55 в Березовском», – рассказала директор ООО «Каскад» Наталья Елькина.

Добавим, школьное питание регулярно становится предметом недовольства учеников и родителей. В некоторых образовательных учреждениях в прошлом году на завтрак, например, давали жареную капусту, чем привели в недоумение всех, а на обед – слипшиеся макароны. Нарушения в организации школьного питания регулярно находит и Роспотребнадзор.

Екатеринбург, Ольга Тарасова, Дмитрий Бутаков

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