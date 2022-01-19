Жареная капуста на завтрак: родители гимназистов жалуются на нового поставщика питания

В екатеринбургской гимназии № 47 с начала 2022 года сменился поставщик питания. Родители жалуются, что дети теперь ходят голодными: есть то, что дают, невозможно. Родсовет собирается писать жалобу в Роспотребнадзор и департамент образования.

«До нового года детей кормили нормально. Когда вышли с каникул, дети были просто в шоке от еды. Жареная капуста на завтрак, на обед некий красный суп непонятно из чего, слипшиеся макароны и что-то похожее на мясо. Естественно, школьники такое есть не будут», – рассказала «Новому Дню» мама одного из учеников гимназии № 47.

На официальном сайте гимназии найти информацию о поставщике питания, а также меню на две недели не удалось. Хотя школы с прошлого года обязаны публиковать эту информацию, чтобы родители могли следить за тем, что едят их дети. «Новому Дню» удалось выяснить, что до конца 2021 года детей кормило предприятие ООО «Добродея». Но на 2022 год конкурс оно проиграло.

«Мы кормили детей гимназии. Но сейчас это делает комбинат питания «Школьно-базовый». Они выиграли официальный конкурс на «Госзакупках», – рассказала руководитель «Добродеи» Александра Данилова.

Оперативно дозвониться до директора гимназии № 47 не удалось. Но сотрудники образовательного учреждения сообщили, что сменился не только поставщик (теперь это действительно ООО «Комбинат питания «Школьно-базовый»), но и ответственный за питание непосредственно в гимназии. «Предыдущий сотрудник уволился. Новый только входит в курс дел. Если есть какие-то вопросы, лучше их адресовать классному руководителю», – сообщили корреспонденту «Нового Дня», который представился родителем.

Неофициально представители городской сферы образования объясняют: у школ в Екатеринбурге нет своих комбинатов питания. Каждый год образовательное учреждение объявляет конкурс на выбор поставщика. Выигрывает тот, кто подходит под условия и предлагает более низкую стоимость. Все процедуры – в соответствии с законом. Повлиять на выбор не могут ни родители, ни сама школа. Например, тот же комбинат «Школьно-базовый» ежегодно выигрывает конкурс на обеспечение питанием десятка школ Екатеринбурга.

«Родители могут контролировать качество питания детей. И должны это делать. Для этого в каждой школе есть специальная комиссия, в работе которой родители тоже участвуют. Они могут прийти в столовую, попробовать все блюда и дать им оценку. Затем написать заключение с претензиями», – рассказали «Новому Дню» представители системы образования города.

Этим в ближайшее время и собираются заняться родители детей из гимназии № 47. «Родсовет уже составляет жалобу и организует комиссию», – подтвердила мама одного из учеников. Ну а пока детям, которые отказываются есть в столовой, дают с собой перекус из дома.

Добавим, что тема школьного питания из года в год остается проблемной: родители жалуются то на одну школу, то на другую – чаще всего как раз в начале календарного года, когда происходит смена операторов. На форумах (например, Umama) за последнюю неделю упоминается школы № 69, 77 и другие. Роспотребнадзор по Свердловской области ранее сообщал, что в год в ведомство обращаются до тысячи недовольных родителей. А проверки регулярно выявляют серьезные недочеты в работе поставщиков питания. Так, в 2020-2021 году Роспотребнадзор выявил нарушения в 87% учебных заведений области – в списке 4614 недочетов.

Нарушения найдены у 78% операторов питания. Часто используются продукты с истекшим сроком годности, продукты, не предназначенные для детей в школах, например, колбасы. Занижается масса, объем выдаваемых блюд, не выдаются продукты, обогащенные витаминами, не проводится контроль суточных норм пищи, либо нарушаются правила хранения пищи. Учебным организациям и операторам выписали штрафы на сумму больше 5 миллионов рублей, изъяли 2 тонны продукции.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»