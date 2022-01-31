В Екатеринбурге школьников кормили просроченными продуктами

Учеников двух школ Верх-Исетского района в Екатеринбурге кормили продуктами с истекшим сроком годности. Заведующих производством, организующим питание школьников, оштрафовали на три тысячи рублей.

По данным прокуратуры Верх-Исетского района, нарушения были выявлены в школах № 48 и 171 – в обеих оператором питания является ООО «В аппетит».

«При организации питания детей в этих школах отсутствует отбор суточной пробы, допускается использование продукции с истекшим сроком годности, не поддерживаются процедуры содержания технологического инвентаря, используемого в процессе производства, то есть обнаружены остатки пищевых продуктов (овощей)», – сообщили в пресс-службе прокуратуры.

По указанным фактам прокуратура возбудила административное дело в отношении заведующих производством – по ч. 1 ст. 6.7 КоАП РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания». Сотрудники были оштрафованы на 3000 рублей. Выявленные нарушения устранены.

Как ранее писал «Новый День», жалобы на организацию школьного питания поступают регулярно. Например, в гимназии № 47 с 2022 года сменился оператор, поставляющий еду. Теперь дети отказываются завтракать и обедать в школе: по их словам, есть приготовленные блюда невозможно.

Роспотребнадзор по Свердловской области ранее сообщал, что в год в ведомство обращаются до тысячи недовольных родителей. А проверки регулярно выявляют серьезные недочеты в работе поставщиков питания. Так, в 2020-2021 году Роспотребнадзор выявил нарушения в 87% учебных заведений области – в списке 4614 недочетов.

Нарушения найдены у 78% операторов питания. Часто используются продукты с истекшим сроком годности, продукты, не предназначенные для детей в школах, например, колбаса. Занижается масса, объем выдаваемых блюд, не выдаются продукты, обогащенные витаминами, не проводится контроль суточных норм пищи, либо нарушаются правила хранения пищи. Учебным организациям и операторам выписали штрафы на сумму больше 5 миллионов рублей, изъяли 2 тонны продукции.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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