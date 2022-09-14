Цены на школьные обеды выросли на 13%

С нового учебного года завтраки в школах подорожали на 8%, а обеды – на 13%. Связано это, в первую очередь, с ростом цен на продукты, а также с увеличением зарплат сотрудников пищеблоков.

«Завтраки подорожали на 8% (с 63 до 68 рублей), обеды – на 13% (до 95 рублей)», – рассказал на пресс-конференции в «ТАСС-Урал» начальник отдела профилактики и комплексной безопасности системы образования министерства образования Свердловской области Дмитрий Шиловских.

По его словам, на бесплатное питание в школах по-прежнему могут претендовать учащиеся первых-четвертых классов, дети-сироты, дети из семей с невысоким доходом и из многодетных семей, дети с ограниченными возможностями здоровья. В этом году добавилось еще две категории: дети беженцев, прибывших из Украины, ДНР и ЛНР, а также военнослужащих, которые находятся на специальной военной операции.

«Всего на питание школьников в Свердловской области тратится около 6 миллиардов рублей в год. 2 миллиарда – это субсидии из федерального бюджета, еще 4 – областные средства», – пояснил Шиловских.

Схема отбора поставщиков и операторов питания не изменилась. Поставщика на основании конкурса выбирает учредитель школы. Договоры сейчас чаще всего заключаются на один год, поскольку цены постоянно растут. По желанию родителей сменить оператора почти нереально.

«Процесс смены поставщика небыстрый. В течение года заменить его сложно, потому что должны проводиться конкурсные процедуры, а детей нужно кормить каждый день. Мы не можем закрыть столовую на месяц и сказать: «Мы сейчас тут конкурс проведем и откроем», – пояснил «Новому Дню» Дмитрий Шиловских. – Если у родителей есть жалобы на питание, на качество, они должны обсудить это с директором школы, который отвечает за питание. Должны принять участие в проверках, которые регулярно проходят. Процесс смены поставщика требует объективности, потому что есть же и недобросовестная конкуренция, и так далее. Когда нас не устраивает поставщик, мы убеждаем директора школы вынести ему предупреждение с указанием недостатков и сроков их устранения. Если ничего не меняется, тогда уже [можно говорить о смене поставщика]».

Напомним, из года в год родители жалуются на операторов питания, считая, что их детей кормят плохо. Больше всего претензий возникает как раз при смене поставщиков.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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