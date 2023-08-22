В Екатеринбурге второй год подряд повышают цены на школьные завтраки и обеды

В Екатеринбурге с 1 сентября повысится стоимость школьного питания. Мэр Алексей Орлов подписал постановление, которым устанавливаются цены на завтраки и обеды для льготных категорий, получающих питание за счет бюджета. Для всех остальных питание не может стоить дешевле.

Согласно документу, завтраки в младших классах будут стоить 85,2 рубля, для учащихся 5-11 классов – 98,5 рубля. Обед для младших школьников обойдется в 127,8 рубля, для старших – 147,8 рубля. А двухразовое питание (обед+завтрак) – 212,9 и 246,3 рубля соответственно. Льготники, обучающиеся на дому, могут рассчитывать на компенсацию в 132,7 рубля в день. В среднем питание подорожало на 5-10 рублей.

Отметим, что в прошлом году стоимость школьного питания в Свердловской области уже поднимали. Завтраки тогда подорожали на 8%, обеды – на 13%. При этом регион ежегодно тратит около 6 миллиардов рублей (2 млрд – федеральные, 4 млрд – областные) на субсидии для льготных категорий детей. За счет них на бесплатное питание по-прежнему могут претендовать учащиеся первых-четвертых классов, дети-сироты, дети из семей с невысоким доходом и из многодетных семей, дети с ограниченными возможностями здоровья, а также дети беженцев, прибывших из Украины и новых территорий России, а также военнослужащих, которые находятся на специальной военной операции.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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