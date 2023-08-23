В России хотят ввести ГОСТ на питание для школьников

В России предложили разработать государственный единый стандарт на горячее питание в школах. Документ будет содержать базовый перечень блюд, которые можно готовить для учащихся. Об этом пишут «Известия».

Инициатива поступила от депутатов премьер-министру РФ Михаилу Мишустину. Авторы обращения указывают, что при реализации мероприятий по организации бесплатного горячего питания для школьников начальных классов был выявлен ряд проблем. В том числе увеличение стоимости школьных обедов.

Парламентарии отметили важность соблюдения равных прав детей во всех регионах и предлагают установить обязательный для субъектов единый федеральный стандарт с базовым перечнем блюд, отвечающим принципам рационального, сбалансированного питания, для разных групп школьников. Отдельный список – для детей с хроническими заболеваниям и с учетом индивидуальных особенностей: непереносимости ими отдельных видов пищевых продуктов.

По словам авторов инициативы, из-за отсутствия единого федерального стандарта некоторые школьники буквально остаются голодными. Им дают некачественную и невкусную еду, от которой они вынуждены отказываться. В этой связи важно обеспечить детей не только бесплатным, но и качественным, вкусным и сбалансированным питанием.

Москва, Зоя Осколкова

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