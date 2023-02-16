«Каша, прилипшая к тарелке, и непонятная запеканка»: челябинцы продолжают жаловаться на школьное питание

Родители учеников лицея №88 возмутились качеством блюд, которыми кормят их детей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Челябинске продолжает разворачиваться скандал вокруг организации питания в школах города.

На сей раз с обвинениями выступили родители учащихся лицея №88, расположенного в Металлургическом районе. Они опубликовали в соцсетях фотографию из столовой образовательного учреждения, прекрасно иллюстрирующую причину их

возмущения. «Пища всегда холодная и отвратительная на вкус, большинство учащихся в столовую не ходят, а покупают в буфете булочку и напиток, чтобы утолить голод. На фото холодная каша, прилипшая к тарелке и непонятная запеканка, дети отказались это есть», – прокомментировал снимок один из родителей.

Напомним, скандал вокруг системы школьного питания в Челябинске начал разворачиваться в конце прошлого года. Тогда руководство одной из школ обратилось в полицию с жалобой на действия фирмы, занимающейся организацией питания в челябинских школах. По их словам, компания вынуждает заключить с ней договор и, в противном случае, грозит серьезными неприятностями «на уровне городской администрации».

После окончания зимних каникул, когда эта история получила широкую огласку, на чиновников и депутатов посыпались жалобы: родители учеников различных школ высказывали недовольство тем, что и как вынуждены есть их дети в образовательных учреждениях.

Накал страстей достиг такого уровня, что в ситуацию вынуждены были вмешаться члены Общественной палаты Челябинской области. В начале февраля они устроили мини-рейд, посетив несколько образовательных учреждений. И заявили, что им все понравилось. «Существует мнение об отсутствии культуры питания в семье, но она есть, просто иная. Нынешние школьники точно знают, что такое наггетсы, но вряд ли ответят, что такое биточки. Современные общепринятые стандарты питания отличаются от стандартов прошлого века. Надо что-то менять. И это тема для дальнейшего обсуждения», – заявил тогда председатель палаты Николай Дейнеко.

На этой неделе к дискуссии присоединилась вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт. «Многие семьи отошли от традиции есть кашу на завтрак и сделали выбор в пользу бутербродов или кондитерских изделий. На обед тоже не все едят супы. Закономерно, что школьная еда ребенку может не нравиться», – заявила чиновница. Хотя и допустила, что недовольство школьников и родителей может иметь другие причины.

Впрочем, жалобы на холодные блюда вряд ли можно объяснить некой вредной «культурой питания». Во всяком случае, и чиновники, и педагоги, и врачи настаивают на необходимости для детей именно горячего питания. Так что, по крайней мере, в этом вопросе возмущения челябинцев вполне созвучны их убеждениям.

Между тем, меньше недели осталось до окончания срока, в который руководители челябинских школ должны предоставить по требованию Челябинского УФАС документы по закупкам питания, начиная с января 2020 года.

Челябинск, Виктор Елисеев

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