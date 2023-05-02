Депутат Госдумы предложила транслировать опыт организации питания в «Артеке» на российские школы

Депутат Госдумы Ольга Казакова предложила кормить в российских школах также вкусно и разнообразно, как кормят детей в МДЦ «Артек». Казакова недавно побывала в лагерях международного центра и лично оценила качество питания.

«Дети едят, более того, берут добавку. Видела это своими глазами. Да, директор «Артека», конечно, не сидит на месте и не причитает, что дети «не любят», «не едят», «не привыкли», а приглашает шеф-поваров, которые разрабатывают детское меню и рецепты. Но кто мешает это делать и в школах? Если учредители образовательных учреждений горели бы желаем улучшить качество питания, то могли бы это сделать», – написала Казакова в соцсетях.

Скрин страницы депутата Госдумы Ольги Казаковой

Сопроводила эти слова Ольга Казакова рецептом запеканки из творога с соусом из кураги, которая всегда есть в меню артековцев. Чтобы повторить такую, кроме творога потребуются манка, яйца, сливочное масло и панировочные сухари. Выпекается блюдо всего 20 минут при температуре 180 градусов. В столовых «Артека» запеканку обычно подают на завтрак.

Отметим, питание в «Артеке» не зря было признано самым безопасным и качественным. По словам представителей Всероссийского педагогического собрания, в 2021 году была проведена проверка в 68 лагерях, включая такие крупные как «Орленок» и «Океан», но образцовым по соблюдению всех норм детского общепита был признан именно «Артек».

Это не случайно, ведь над меню в МДЦ работают технологи, которые разрабатывают блюда на основе требований Роспотребнадзора и рекомендаций диетологов. Комбинат питания, который кормит артековцев, тщательно следит за качеством продуктов – он работает только с проверенными поставщиками, а товар закупает как правило у местных производителей.

Технологи комбината тщательно следят за соблюдением соотношения белков, жиров и углеводов, а также калорийностью блюд. Стоит отметить, что нормы питания детей в этом лагере выше обычных на 20-25%, так как школьники постоянно находятся в движении, а значит тратят больше энергии. Согласно нормативам, превышение в основном осуществляется за счет увеличения количества свежих овощей и фруктов в рационе.

Детей кормят пять раз в день, включая полдник и второй ужин. Питание максимально разнообразно и осуществляется принципу шведского стола, когда ребята могут выбрать блюда из нескольких комплексов. Например, утром им предлагают каши и запеканки, йогурт, нарезку из сыров, хлеб и масло, фрукты, а из напитков – чай и какао с молоком.

На обед школьники выбирают из салатов, супов, горячего, а также могут взять сок или компот и фрукты. Ужин включает в себя блюда из мяса, птицы и рыбы, холодные закуски и салаты, крупяные и овощные гарниры. На полдник и второй ужин идут кисломолочные продукты, соки, фрукты и кондитерские изделия.

Источник: страница МДЦ «Артек» детский лагерь «Полевой» во «Вконтакте»

Есть в «Артеке» и так называемая зона анимации, которая обычно работает во время ужина. Здесь можно макать кусочки фруктов в шоколадный фонтан и следить за работой поваров-аниматоров, которые в режиме реального времени пекут оладьи, блинчики и венские вафли. Сколько съесть – дети решают сами и всегда могут взять добавку.

Кроме того, «Артек» предлагает ребятам ближе познакомиться с профессией повара. Шеф-повара регулярно проводят для них мастер-классы, на которых дети готовят полезные несложные блюда из меню своего лагеря. В том числе, это блюда национальных кухонь разных стран: например, китайские пельмени, греческая гемиста, курица в кисло-сладком соусе, азу из говядины, белорусские «Смаженки». И наоборот, – дети из других стран учатся готовить блюда русской кухни.

Лучшей оценкой организации питания в лагерях МДЦ служат отзывы самих школьников. В многочисленных комментариях в соцсетях ребята благодарят поваров за вкусную еду, доброжелательность и возможность за несколько дней попробовать кухни разных народов мира.

Москва, Светлана Антонова

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