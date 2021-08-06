«Артек» признали лучшим российским лагерем по организации питания

Детское питание в период летнего отдыха обсудили в Москве эксперты отрасли на состоявшемся заседании Центрального совета Всероссийского педагогического собрания и Общественного совета при Министерстве просвещения РФ. Специалисты назвали детские лагеря, которые лучше остальных кормят детей.

Безопасное, качественное и вкусное питание в детском летнем лагере является залогом хорошего отдыха ребенка, который необходим всем школьникам перед новым учебным годом. Специалисты отметили, что многие ведомства, службы и организаторы питания прилагают максимум усилий, чтобы улучшить качество детского рациона в учреждениях в летний период. В пример привели опыт лучших: из всех рассмотренных лагерей выделили три, которые соблюдают все нормы детского питания. Однако лучшим в России по организации питания признали Международный детский центр «Артек».

«Мы проверили 68 лагерей и сверх этого рассмотрели «Артек», «Орлёнок» и «Океан». И образцовым меню по согласованию всех норм с Роспотребнадзором стал «Артек». Сейчас лагеря круглосуточного пребывания детей находятся под серьёзным контролем Роспотребнадзора. Ведомство требует, чтобы нормы питание детей были увеличены на 10%, потому что дети летом постоянно находятся в движении, а значит уходит больше калорий. В «Артеке» требования Роспотребнадзора выполнены, и более того, меню там согласовано», – рассказала председатель Всероссийского педагогического собрания, член Общественного совета при Минпросвещения России Валентина Иванова.

Нужно отметить, что организацией питания в Международном детском центре «Артек» занимается специализированный комбинат питания. Меню для артековцев составлено технологами комбината совместно с диетологами, а затем одобрено Роспотребнадзором. Школьников кормят 5 раз в день, предлагая им завтрак, обед, полдник, ужин и второй ужин. Изобилие блюд в зонах выдачи поражает: здесь и молочные каши, и блюда из яиц, мяса, птицы, рыбы, печени, творога и овощей, холодные закуски, всевозможные гарниры, выпечка, кисломолочная и молочная продукция, а также напитки. Рекомендуемые нормы питания в столовых «Артека» превышают не на 10%, а на 20-25%. Добавка – сезонные овощи и фрукты, которыми богат Крым. Помимо основного меню, ежедневно в столовых «Артека» детям предлагают блинчики и венские вафли с различными топпингами. Их готовят повара комбината при детях на станциях анимации.

Дополнительно артековцам проводят мастер-классы по приготовлению блюд из меню «Артека», в том числе национальных кухонь мира. Школьники уже успели под руководством шеф-поваров комбината научиться готовить китайские пельмени, датские бутерброды «смёрребред», словацкие кнедлики, алжирскую турту с мясом, греческую гемисту, курицу в кисло-сладком соусе, а также другие блюда и десерты.

Даже когда вся страна сидела на карантине, повара комбината питания не прекращали вести просветительскую работу для детей, популяризуя среди школьников основы правильного питания: они записывали и выкладывали в Сеть видеоуроки своих вкусных мастер-классов и выкладывали их под хештегом #РецептыАртека.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 06.08.21

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