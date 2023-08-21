Все младшие классы в стране получат горячее питание бесплатно – Голикова

Все ученики младших классов в России будут получать горячее питание, заверила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Отремонтированы пищеблоки в 68 регионах, а субсидии получат 88 субъектов, включая новые регионы.

«С 1 сентября 2023 года будет обеспечен 100-процентный охват учеников начальных классов государственных и муниципальных школ горячим питанием, а это около 7,7 млн наших ребят. С этого года субсидию получат 88 регионов страны, включая Луганскую и Донецкую народные республики, Запорожскую и Херсонскую области, город Байконур», – сказала Голикова на совещании с главой кабмина Михаилом Мишустиным.

Стенограмма совещания опубликована на сайте правительства РФ.

В августе 2020 года Роспотребнадзор признал 2261 школу в 27 регионах не готовой к организации горячего питания. Только в 2022-2023 годах за счёт федерального бюджета отремонтировали 1622 пищеблока в 68 регионах. В 2020-2022 годах федеральный бюджет покрыл часть затрат на обеспечение младших классов горячим питанием. На эти цели выделили более 139 млрд рублей, а в текущем году – 67 млрд рублей.

Голикова отметила, что Москва не получает субсидию, организация горячего питания в школах происходит за счёт городского бюджета. На помощь остальным регионам в бюджет 2024-2025 годов заложили 134 млрд рублей – по 67 млрд рублей в год.

Вице-премьер заверила, что качество питания в школах стало лучше. За три года стало в семь раз меньше школ, где есть нарушения качества и безопасности пищевых продуктов. Нарушения сбалансированности питания снизились втрое.

«Объём не съедаемой детьми пищи сократился с 50 до 6%, что является показателем улучшения качества горячего питания в школах», – добавила Голикова.

Ранее в Госдуме отметили, что система финансирования бесплатного горячего питания школьников через госзакупки не отвечает потребностям сохранения здоровья детей. Выигрывает тендер компания, предложившая меньшую цену, но «дешево, не значит лучше».

Москва, Наталья Рязанова

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