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Среда, 16 ноября 2022, 15:36 мск

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«Разве это нормально?..» В Госдуме оценили систему питания в школах

Система финансирования бесплатного горячего питания школьников через госзакупки не отвечает потребностям сохранения здоровья детей. Как передает корреспондент РИА «Новый День», такое мнение высказала сегодня в Госдуме депутат от «Справедливой России – За правду» Яна Лантратова.

Парламентарий полагает, что бесплатным горячим питанием нужно обеспечивать всех школьников, сменив систему его финансирования через госзакупки, которая сейчас не гарантирует здоровье детей. «Дешево, не значит лучше. Когда бензином нашу машину заправляем, мы какой бензин выбираем – пусть он будет подороже, зато качественнее и лучше, чтобы функционировала машина лучше. А дети?..» – пояснила она.

«У нас тендеры выигрывают компании, которые предложили наименьшую сумму. Разве это нормально? Неужели нам машины дороже, чем здоровье наших детей?» – сказала Лантратова.

Москва, Мария Соколова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Госдума

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