Число внесудебных банкротств на Среднем Урале выросло в три раза

В Свердловской области за год процедуру внесудебного банкротства прошли 147 человек – количество завершенных дел в три раза больше, чем годом ранее.

Как подсчитал «Новый День», основываясь на данных «Федресурса», типичному банкроту 35-45 лет, хотя встречаются должники и среди молодежи, и среди пенсионеров. Женщин-банкротов чуть больше. Должник брал деньги и в банках, и в микрофинансовых организациях – это самые частые причины долгов. Но в ряде случаев к этому присоединяются долги за ЖКХ или по налогам.

Среди должников нашлись те, кто не смог погасить ипотеку – так, 34-летняя жительница Ревды осталась должна почти 470 тысяч «ДВИЦ Ипотечный центр».

Один из самых крупных неипотечных долгов накопился у 47-летнего жителя Верхотурья – он задолжал около 440 тысяч «Сберу», «Тинькофф-банку» и микрофинансововй компании «Деньги мигом». Практически такую же сумму 33-летняя тагильчанка не смогла выплатить банку ВТБ. А 72-летняя екатеринбурженка обанкротилась с долгами банку (250 тысяч), управляющей компании (126 тысяч), фонду капремонта (22 тыс.) и «Энергосбыт Плюс» (14 тыс.). 47-летняя женщина из Екатеринбурга оказалась должна не только микрофинансовой организации, но и государству – 34 тысячи по имущественному налогу и еще около 3 тысяч по транспортному.

В Полевском банкрот должен за коммуналку 70 тысяч рублей. А в Нижней Туре женщина должна не только банкам, коммунальщикам и МФО, но и Бюро судебно-медицинской экспертизы – за эти услуги она не выплатила 25 тысяч.

В ряде случаев банкротились по долгам физлиц, например, мужчина из Ирбита взял у местной жительницы более 70 тысяч рублей и ушел в банкротство. А житель Красноуфимска не выплатил екатеринбуржцу 370 тысяч.

Иногда сумма долга не очень велика, но зато кредитов много – чаще всего это займы в МФО. Например, 24-летний парень из Первоуральска восемь раз брал деньги в микрофинансовых организациях – от 3 до 20 тысяч, а общая сумма к банкротству – 80 тысяч рублей.

Внесудебное банкротство – относительно новая процедура, ее запустили в 2020 году. Заявления могут подать физлица, которые задолжали от 50 до 500 тысяч рублей, при этом на них не числятся открытые исполнительные производства, то есть уже нет никакого имущества. Это куда более быстрый, дешевый и простой способ списать долги, чем банкротство в обычном порядке, через Арбитражный суд. Но популярным такой вариант пока не стал. Причин тому несколько: это и небольшая сумма долга, и то, что заявление может подать только сам должник, кредиторы обязаны идти в суд. Плюс сказывается отсутствие рекламы – есть целая прослойка юристов, зарабатывающих на банкротстве через суд, и подобного рода объявлениями увешаны все остановки. А внесудебное банкротство никто не рекламирует.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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