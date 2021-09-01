Год внесудебному банкротству: кто стал несостоятельным на Урале (ИНФОГРАФИКА)

Год назад в России заработал закон о внесудебном банкротстве – предполагалось, что он должен помочь людям с относительно небольшими долгами быстро добиться несостоятельности и сэкономить деньги на конкурсном производстве. За год Арбитражный суд Свердловской области вынес решение о признании банкротами более тысячи человек, а вот внесудебную процедуру смогли завершить только 49 уральцев. «Новый День» разобрался, кто смог добиться завершения внесудебного банкротства и почему оно оказалось менее востребованным, чем ожидалось.

Для справки. Заявления на внесудебное банкротство могут подать физлица, которые задолжали от 50 до 500 тысяч рублей, при этом на них не числятся открытые исполнительные производства, то есть уже нет никакого имущества. У 70-80 % должников-физлиц по обычной процедуре инвентаризация не находит никакого имущества, но должники вынуждены тратить деньги на зарплату конкурсному управляющему и дожидаться длительной процедуры банкротства по суду. Внесудебное банкротство проходит за полгода и будет для должника бесплатным, если он сам соберет справки и напишет заявление. Предполагалось, что внесудебное банкротство снизит нагрузку и на суды, и на должников.

За год в Свердловской области несколько сотен человек подали заявления о банкротстве во внесудебном порядке – большинство из них в МФЦ вернули заявителям, чаще всего должники не прикладывают справку о том, что приставы не нашли у них никакого имущества. Около 120 заявлений дошли до рассмотрения, а завершена процедура банкротства только у 49 человек. Их истории абсолютно разные. Среди должников есть, к примеру, пенсионер, который задолжал банку, взял кредит в микрофинансовой организации, затем оформил еще один микрозайм, потом перестал платить за коммуналку и получил иски от администрации. Живет он в помещении по договору соцнайма. Похожая история произошла с мужчиной средних лет: взял кредит в банке, потом вступил в кредитный потребительский кооператив, а после оказался должен энергетикам, коммунальщикам и Фонду капремонта. В Верхней Салде 54-летний мужчина взял два банковских кредита, потом оформил третий, «Пенсионный», а после пошел банкротиться. 39-летний екатеринбуржец вошел в банкротство с долгами исключительно за коммуналку – свет, отопление, капремонт. И сумма серьезная, почти 280 тысяч рублей.

Среди тех, кто прошел эту процедуру, женщин чуть больше, чем мужчин: 29 против 20, и их долги несколько больше: 282 тысячи рублей в среднем задолжала каждая женщина и 275 тысяч рублей – средний мужчина. Однако среди тех десяти человек, чей долг превысил 400 тысяч, мужчин только трое.

Реже всего (по крайней мере на сегодняшний день) безнадежными должниками становится молодежь: таких всего пятеро, средняя сумма долга 252 тысячи. Больше всего тех, кому от 31 до 40 лет – их 20, среди них есть как тот, чей долг оказался меньше сотни, так и те, кто не смог выплатить почти максимальную для такого вида банкротства сумму, но средняя составляет 279 тысяч. Практически столько же должны те, кому до 50. Люди более старшего возраста накопили самые большие долги – 294 тысячи в среднем. Самая возрастная из них – 81-летняя бабушка. Она обанкротилась с задолженностью под 300 тысяч, и ее кредитор – мужчина из Челябинской области.

Долги банкротов в среднем

Что касается географии банкротств, то на первом месте оказался вовсе не Екатеринбург – здесь банкротов только трое. Сразу по семь безнадежных должников нашлись в городе, где мэрствовал нынешний губернаторский замполит Сергей Бидонько, – Карпинске – и в городе, из которого никто не хочет уезжать – Полевском. Также процедуру внесудебного банкротства прошли пятеро нижнесергинцев, четверо ревдинцев, три каменца и жители других городов области.

Бытует мнение, что чаще всего долги копят те, кто берет деньги в микрофинансовых организациях. Однако в числе тех, кого признали банкротом во внесудебном порядке, большинство брали деньги в банках, среди обанкротившихся всего четверо задолжали только МФО, еще шесть человек брали микрокредиты после получения банковских займов. Но если банковские кредиты часто становились причиной несостоятельности уже после первого займа, то в микрофинансовых организациях брали по несколько кредитов. В некоторых случаях к кредитным долгам добавлялись неплатежи за коммуналку. Практически в десятке случаев к моменту банкротства взысканием занимались коллекторы, а в одном случае человек кроме финансовых организаций заодно задолжал адвокату.

Кому должны банкроты

Процедура внесудебного банкротства в будущем может стать куда более популярной, считает юрист адвокатской конторы «Логард» Тихон Мехонцев. «Пока это малоизвестная процедура. Она существует всего год, и нет никакой рекламы. Максимальная сумма в 500 тысяч относительно невелика, нужно смотреть, кто целевая аудитория такого банкротства. Возможно, это пенсионеры, те, кто берет деньги в микрофинансовых организациях, социально незащищенные слои населения – люди с не самым высоким уровнем финансовой грамотности, вряд ли они отслеживают изменения в законодательстве. По обычному банкротству реклама на каждом шагу, возможно, здесь помогла бы реклама на ТВ или раздача листовок. Для такой целевой аудитории внесудебное банкротство могло бы стать хорошим вариантом [списать долги]», – считает адвокат.

Впрочем, есть и другие причины слабой популярности этого вида банкротства. Это, отмечает юрист, во-первых, ограничение по сумме в 500 тысяч, а во-вторых, заявление может подать только сам должник – если взыскать деньги через банкротство надеются кредиторы, им в любом случае придется идти в суд. А кроме того, во внесудебном банкротстве долги списываются только в тех пределах, что указал должник, в судебном порядке – в том числе те долги, которые заявитель не указал.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 01.09.21

Хлебозавод в Сысерти внезапно закрылся: ни мэрию, ни службу занятости об увольнении людей не предупредили. / Ипотечные ставки растут, цены – на максимуме: что ждет рынок недвижимости осенью. / Дорожники перекрывают трассу Екатеринбург – Тюмень. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»