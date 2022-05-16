Арбитражный суд завален исками о банкротстве физлиц. Впереди – новая волна из-за увольнений

За последние два месяца в Арбитражный суд Свердловской области поступило более 2 тысяч исков о банкротстве. Это почти на 20% больше, чем в прошлом году, – и за единичным исключением речь идет не о юрлицах, а о гражданах, которые банкротят сами себя.

С 1 апреля этого года действует мораторий на возбуждение дел о банкротстве, под который попадают и физические, и юридические лица. Заявление не могут подать кредиторы, но сам должник может это сделать. Еще с конца прошлого года число исков о банкротстве физлиц начало расти куда быстрее, чем о банкротстве юрлиц. Старший партнер юридической фирмы Intellect Роман Речкин в разговоре с корреспондентом «Нового Дня» назвал происходящее последствием коронавирусного влияния на экономику. Чаще всего кредиторы – это банки, а в пандемию кредитование бизнеса серьезно просело. Граждане же брали и льготную ипотеку, и автокредиты, и потребительские кредиты. И массово теперь подают заявления о своей финансовой несостоятельности.

«Количество дел о банкротстве организаций уменьшилось из-за ковидного проседания корпоративного кредитования в середине-конце 2020 и начале 2021 года, у банков просто существенно уменьшилось количество заемщиков-организаций. Банкротить, условно говоря, практически некого. Количество дел о банкротстве физлиц – будет расти. Состояние экономики неопределенное с негативным прогнозом, в ближайшие месяцы ожидается высокая инфляция и потеря работы для значительного количества людей. Автомобильные заводы стоят – какое-то время сотрудникам будут выплачивать заплату, но затем начнут увольнять. Аналогичная ситуация в аэропортах. Тяжелая ситуация в портах: Maersk остановил свои бизнес-процессы, а это ведущий контейнерный перевозчик. На глазах ужимается кинопоказ, им просто нечего показывать. И у людей, у которых есть кредиты и которые потеряли работу, не будет других вариантов, кроме банкротства», – считает юрист.

В начале пандемии типичный банкрот в Свердловской области выглядел так: 35-45 лет, чаще всего это женщина, она в разводе и у нее есть дети, ее буквально недавно уволили с работы, скорее всего, кредиты она набрала после увольнения. Теперь, отметил Речкин, картина поменяется. «Банкротами будут лица обоих полов, ситуация в экономике более серьезная и напряженная, чем в пандемию. В пандемию была временная приостановка бизнес-процессов, а сейчас предприятия останавливаются без перспектив запуститься в будущем. Будут увольнять и рабочих, чаще всего это мужчины. Портрет заемщика будет универсально пестрый», – прокомментировал Роман Речкин.

Еще одна причина популярности банкротства физлиц – его реклама, существует пул юристов, которые ставят этот бизнес на поток. Люди считают, что таким образом спишут долги, не задумываясь, как это отразится на их будущем. Юрист назвал освобождение от долгов «условно добросовестной вещью», но отметил, что теперь банкротиться будут не потому, что хотят уйти от ответственности перед кредиторами, а потому что вариантов больше нет.

Добавим, признать себя несостоятельным можно не только по суду, но и во внесудебном порядке, если сумма долга не превышает 500 тысяч рублей. Этот вид банкротства оказался менее популярным – юристы считают, сумма слишком небольшая плюс граждане могут и не знать о таком варианте, его особо не рекламируют. По данным «Федресурса», с марта было возбуждено 61 такое дело.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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